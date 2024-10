Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações à RTP 3 após o empate frente à Escócia, por 0-0, na quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações:

[Se fosse agora, mantinha tudo o que fez no início?] «Sem dúvida. O adversário também joga e depois de 60 minutos fica em bloco baixo. O importante é mostrar que tivemos energia para defender. Nestes jogos é perigoso achar que estás no controlo e a Escócia tem contra-ataques rápidos e bolas paradas. Falta de energia ou concentração e perdes o jogo ou sofres um golo. Fizemos isso bem e mantivemos a baliza a zero. Tivemos controlo do jogo, chegámos ao último terço, mas faltou o último passe e a magia dentro da área. Dar crédito à Escócia, o guarda-redes tem uma defesa incrível. os defesas tiveram cinco remates bloqueados. Faltou o golo mas o desempenho foi positivo. Acrescenta o que podemos conseguir. A competitividade aumentou e isso é positivo. Foi um estágio positivo com uma vitória e um empate.»

[Falta de qualidade] «Perdemos um jogo, que podemos perder, contra a Geórgia, numa altura em que estávamos apurados no Europeu. Acho que não há muitas seleções que não sofrem derrotas. É a minha responsabilidade experimentar e olhar para ligações e conceitos novos, mas fizemos isso em jogos amigáveis. Ganhar 10 jogos na fase de apuramento e agora ter três vitórias e um empate…»

[Mas em termos exibicionais?] «Os resultados são a consequência dos desempenhos. Aceito que a exigência seja máxima, porque nós queremos ganhar todos os jogos e jogar bem. Hoje acho que merecíamos a vitória. Se olharmos para o que aconteceu à frente das duas balizas. Segundo jogo consecutivo fora de casa. Foi uma equipa muito bem sincronizada. Faltou o golo, mas faz parte do jogo. A Escócia jogou em casa e jogou muito bem nos últimos três jogos. Hoje aceitamos o resultado.»