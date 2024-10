Este sábado, Portugal defronta a Polónia, às 19h45, na terceira jornada da Liga das Nações.

Em declarações à Sport TV, o selecionador nacional revelou o onze e anunciou a grande novidade desta noite: a titularidade de Renato Veiga.

«Renato Veiga? Foi importante ganhar maturidade durante o estágio de setembro. Entrou muito bem neste estágio e hoje é uma oportunidade para ele. A Polónia tem pontos fortes na linha de ataque e ele está preparado. Hoje é um dia especial. A equipa está preparada também para o ajudar a ter uma estreia muito boa», referiu Roberto Martínez.

Relativamente a João Palhinha, que faz parte do lote de três jogadores não convocados, o treinador explicou que o facto de falhar o primeiro treino pesou na decisão, mas que frente à Escócia vai jogar.

«Acho que é importante o contexto. Temos três dias e dois jogos exigentes. João Palhinha foi dispensado do primeiro treino e era importante ter mais dois treinos antes de ser um dos 23 jogadores. Contra a Escócia vai estar. É tentar gerir os jogadores. É também uma oportunidade para procurar outras ligações. Rúben Neves tem muita experiência e entrou muito bem no jogo contra a Escócia (no Estádio da Luz). Hoje é importante a sua inteligência para dar consistência e ter uma estrutura sólida na zona central», concluiu.