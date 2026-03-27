Roberto Martínez anteviu nesta sexta-feira o particular com o México, na Cidade do México, agendado para a madrugada de domingo (2h em Portugal Continental). Em conferência de imprensa, ainda em Cancún, o selecionador nacional admitiu ter sido abordado para assumir o México.

Antes de Portugal…

«Quando terminei contrato com a Bélgica houve algumas conversas para assumir o México. Mas nada de concreto. Não sou a pessoa ideal para opinar sobre o que precisa a seleção mexicana, têm um selecionador com capacidade para extrair todo o potencial.»

«Sempre admirei a seleção do México e figuras como Hugo Sánchez. A paixão dos mexicanos é incrível. É uma seleção muito bem estruturada pelo Javier Aguirre, que combina muito bem a qualidade individual com o valor coletivo.»

Particular na reinauguração do Azteca

«No futebol adoramos memórias e momentos especiais, e jogar no Azteca é um momento especial. Lembro-me de ser menino e ver o Mundial de 1986. É um lugar mítico. Vai ser um adversário com um estilo diferente, agressivo e de jogo interior. Estou a adorar a dinâmica e a energia no nosso estágio, com sangue novo, respeito e muita confiança. Vamos preparar o futuro sem perder o presente. Vai ser uma festa do futebol no Azteca.»