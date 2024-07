Roberto Martínez vai anunciar a lista de convocados para os dois primeiros encontros da Liga das Nações no próximo dia 30 de agosto, às 10h30, anunciou, esta sexta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal vai ter em mãos as duas primeiras jornadas da fase de qualificação da Liga das Nações, sendo o primeiro jogo frente à Croácia, a 5 de setembro, e o segundo frente à Escócia, no dia 8. Ambos os jogos vão ser disputados no Estádio da Luz.

A outra seleção que integra o Grupo A1 é a Polónia.

No mesmo dia, Rui Jorge, treinador dos sub-21, apresenta os convocados para o jogo frente à Croácia, de qualificação do Europeu 2025, a 10 de setembro.