Com Portugal a precisar de apenas um ponto para se qualificar para o Campeonato da Europa 2025 de sub-21, Rodrigo Mora garantiu, na manhã desta quarta-feira, que a Seleção quer triunfar nos dois jogos que faltam.

«Sabemos que basta um ponto, mas queremos ganhar os dois jogos. Vai ser um jogo difícil, como todos são, mas somos Portugal e queremos vencer os dois jogos», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Depois de Roberto Martínez intitular Francisco Conceição como um «espalha brasas», os jornalistas questionaram Rodrigo Mora sobre a possibilidade de ser assim apelidado nos sub-21.

«Isso não sei. Estou aqui como todos os outros: para ajudar e para melhorar a equipa. Espalha-brasas? Não sei, o Chico foi, mas não tem muito a ver. Só estou aqui para ajudar e melhorar a Seleção», acrescentou.

Relativamente aos recentes elogios de Rui Jorge, o jovem portista de 17 anos mostrou-se feliz e destacou a facilidade com que se integrou no plantel.

«É sempre muito bom ouvir esses elogios. Correu-me bem dentro de campo. Fora de campo os meus colegas também me ajudaram muito a integrar. Dei-me muito bem com eles e tem corrido tudo bem», disse.

Face ao recente estudo do Transfermarkt, referindo que Rodrigo Mora é o jovem do FC Porto que mais valorizou no mercado, tendo um valor atual de 10 milhões de euros, o próprio afastou as atenções desse assunto e garante que dá sempre o «máximo», seja qual for o valor.

«O valor de mercado para mim é insignificante. O que podem esperar de mim é dar sempre o meu máximo, seja onde for. Seja no FC Porto, na equipa A, B, na Seleção sub-21 ou sub-19», garantiu

Numa época em que se estreou no futebol profissional e na Seleção sub-21, com apenas 17 anos, o avançado luso revelou que «não estava preparado» para tal salto.

«É difícil. Claro que uma pessoa não estava preparada para isto. Não pensava que ia chegar tão cedo ao futebol profissional, mas cheguei e estreei-me na equipa A do FC Porto e nos sub-21. Estou muito contente. Tento abstrair-me de tudo o que é redes sociais, mas claro que uma pessoa vê. Faz parte», notou.

Por fim, Rodrigo Mora falou sobre a influência dos treinadores: Vítor Bruno, no FC Porto, e Rui Jorge, na Seleção sub-21.

«São dois treinadores diferentes. Os dois têm estilos diferentes. Os dois pedem-me para jogar o meu futebol, mas claro que com certas exigências», concluiu.

Portugal, atual líder do Grupo G, defronta as Ilhas Faroé, no dia 11 de outubro, e a Andorra, no dia 15.