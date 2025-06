Roger Fernandes, internacional pela seleção sub-21, mostrou-se «muito grato» por representar Portugal no Europeu.

«Fico muito grato, não apenas por competir pela seleção, mas por estar num país em que consegui realizar o meu sonho e ajudar a minha família. É um motivo de enorme orgulho poder vestir esta camisola», partilhou o jogador de 19 anos em conferência de imprensa.

Nascido na Guiné-Bissau, o avançado do Sp. Braga recebeu autorização para jogar por Portugal em abril deste ano.. Tal como Lourenço Henriques e Mathias De Amorim, o jovem jogador nunca tinha representado a seleção.

«Não pude vir anteriormente por causa de documentos, mas a minha decisão foi sempre representar Portugal. Acabou por ser [um processo] mais fácil, porque tenho familiares e outras pessoas que me ajudam muito nisso», disse.

Detentor do recorde do mais novo a jogar e marcar na Liga, Roger agradeceu a Carlos Carvalhal, então treinador do Sp. Braga.

«Penso muitas vezes nisso, porque o sonho de qualquer miúdo é estrear-se aos 15 anos. Um dos aspetos mais importantes do meu trajeto foi ter alguém [Carlos Carvalhal, então treinador do Sporting de Braga] que confiasse em mim e eu agradeço-lhe muito».

Sobre o Europeu e a passagem aos quartos de final, onde vão jogar com os Países Baixos, o extremo garantiu que vai «correr o que for preciso» para ajudar Portugal.

«Faço um balanço muito bom. Conseguimos sete pontos, que se deveram à nossa força, união e trabalho e que nos dão motivação para os ‘quartos’. Corro o que for preciso para dar o melhor pelo país», afirmou.

O jogo entre Portugal, vencedor do Grupo C, e os Países Baixos, segundo lugar do Grupo D, está marcado para este sábado, às 17h (em Lisboa).