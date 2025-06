O nome de Roberto Martínez tem sido muito discutido nos últimos tempos. Apesar de estar na final da Liga das Nações, o selecionador nacional é contestado pelo futebol que a equipa muitas vezes pratica.

Em conferência de imprensa, Cristiano Ronaldo elogiou o trabalho de Martínez e confessou que é uma «falta de respeito» apontar nomes para substituir o treinador da Seleção Nacional.

«Se um selecionador chega a uma final é porque tem feito um excelente trabalho. Questionar uma pessoa que tem um recorde espetacular com Portugal.... não entendo. Se um selecionador que vai à final é contestado, imagina os outros. Tem havido um pouco de falta de respeito nos últimos tempos. Falar sobre o nome de outro treinador é uma falta de respeito», disse.

«O treinador tem feito um trabalho extraordinário, mas faz parte do futebol, da opinião pública e dos papagaios que estão em casa e dão opinião. Estamos muito felizes com o trabalho do mister. Chegou, tem uma nacionalidade diferente, fala o nosso idioma, canta o nosso hino e tem uma paixão diária. Isso para mim é o que mais valorizo. O resto não importa para nada. Os resultados que tem dado são muito positivos, mas vai haver sempre debate.»

Desde que assumiu o comando da Seleção Nacional, o treinador de 51 anos registou 21 vitórias em 29 jogos.