Este domingo, Portugal venceu a Escócia por 2-1, no segundo jogo da Liga das Nações. No entanto, já perto do fim, a Seleção poderia ter feito o terceiro golo, mas viu a jogada negada por um adepto invasor.

O momento ocorreu aos 90+5, num contra-ataque perigoso da armada lusa. Bruno Fernandes livre na esquerda, conduz a bola até à área e cruza. Robertson cortou a bola, mas a invasão de campo negou a possibilidade de Cristiano se aproximar do esférico.

O capitão da Seleção ficou visivelmente irritado, mas respirou de alívio quando ouviu de seguida o apito final.