Cristiano Ronaldo refere que a deslocação a Dublin não é «decisiva» para as contas da qualificação para o Mundial, mas espera um jogo distinto do que a Rep. Irlanda realizou em Portugal, no passado dia 11 de outubro:

Análise ao estilo de jogo da Rep. Irlanda

«Não acredito que pressionem sempre Portugal em cima. Acho que vai ser o mesmo tipo de jogo. Vão jogar com os adeptos e vão estar mais entusiasmados. Os lançamentos vão parecer pontapés de canto e sabemos que estas equipas britânicas são assim, por norma. Vai ser uma batalha.»

Encontro é decisivo para a qualificação?

«Se ganharmos estamos qualificados e queremos fazê-lo amanhã. Para mim é um gosto jogar aqui, vai ser difícil. Espero que não me assobiem muito, vou tentar ser um “bom rapaz”. Vai ser um jogo difícil contra uma equipa bastante física. É uma oportunidade única que temos. Vamos estar preparados e acho que esse é o ponto mais relevante.»