Roberto Martínez acredita que Cristiano Ronaldo será o «maior jogador» de sempre por Portugal, independentemente da conquista (ou não) do Campeonato do Mundo deste ano.

Em declarações ao podcast Portugal Football Summit, o selecionador fala sobre o «foco» do avançado português e a inspiração que representa para os mais novos. Além disso, Martínez reforça a importância da Liga das Nações para o crescer da «confiança» no grupo, a poucos meses do arranque da mais importante competição de seleções do mundo.

«Cristiano Ronaldo vai ser o maior jogador de Portugal de sempre, ganhe ou não o Mundial. Acho que o importante para nós é sabermos como podemos ter a melhor hipótese de lutar pelo Mundial. Nunca trabalhei com um jogador que, todas as manhãs, tenha este foco de tentar usar o dia para melhorar. Se pudéssemos ter o Cristiano para sempre, seria a forma mais fácil de treinar os jogadores mais novos quando chegam à Seleção, porque ele tem esse foco», afirma.

«Liga das Nações foi essencial na forma como se pode comprar confiança e se consegue que o grupo tenha uma energia especial. Quando falamos da Liga das Nações é o formato mais difícil. Tem dez jogos, cerca de dez meses, cinco estágios diferentes, um jogo contra a Alemanha na Alemanha e uma final contra um campeão europeu», acrescenta.