Samuel Soares, guarda-redes da seleção sub-21, não sofreu qualquer golo nos dois primeiros jogos do Europeu, depois do empate com a França (0-0) e a goleada à Polónia (5-0), no Grupo C.

«Não posso reduzir o foco e sou importante na comunicação com os meus companheiros para fazer com que a bola não chegue à nossa baliza. O grupo tem estado bem. Temos defendido todos e o mérito não é apenas meu, mas da equipa», referiu o guardião do Benfica em conferência de imprensa.

A preparar o último jogo da fase de grupos, frente à Geórgia, o internacional sub-21 admitiu que a equipa esteve «bem» nos primeiros jogos, mas precisam de «ajustar» certos pontos.

«A equipa esteve bem defensiva e ofensivamente. Há uma coisa ou outra para ajustar no próximo jogo, mas estamos confiantes. A forma como tentei explorar o meu jogo com os pés teve mais a ver com o sistema da Polónia. Eles deixavam muitos jogadores na frente e os espaços atrás da sua defesa poderiam ser uma zona a explorar a partir da velocidade do Roger Fernandes, do Geovany Quenda e do Rodrigo Gomes», acrescentou.

Numa competição em que os dois primeiros lugares seguem para a fase a eliminar, Portugal soma os mesmos quatro pontos que a França. A Geórgia está em terceiro, com três pontos, e a Polónia em último, com zero.

«Olhamos com normalidade. O grupo não está fechado, mas, mesmo que estivesse, não duvido de que íamos entrar para ganhar. A Geórgia tem uma boa equipa e jogadores em patamares elevados, mas ainda não fizemos uma análise aprofundada deles», referiu.

«Devemos passar alguma experiência à malta que joga neste contexto pela primeira vez, mas somos todos iguais», finalizou.