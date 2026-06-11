A Seleção divulgou esta quinta-feira a foto oficial para o Mundial 2026. No retrato de família estão presentes os 27 nomes convocados por Roberto Martínez. Esta partilha surge no dia seguinte ao triunfo frente à Nigéria, em Leiria, no último jogo de preparação para o Campeonato do Mundo.

A competição - que decorre entre Estados Unidos, México e Canadá - arranca esta quinta-feira com o México-África do Sul. Portugal viaja para solo americano esta sexta-feira, dia 12 de junho.

A estreia de Portugal está marcada para o dia 17 de junho frente à República Democrática do Congo. Seguem-se Uzbequistão (dia 23) e Colômbia (dia 28).