O selecionador nacional Roberto Martínez chamou o lateral-esquerdo Nuno Tavares, da Lazio, para o lugar do médio João Neves, na lista de convocados de Portugal para a dupla jornada de qualificação do Campeonato do Mundo com a Irlanda e Hungria.

«A Direção de Saúde e Performance da FPF, em articulação com o departamento médico do Paris SG, considerou que o médio internacional português não está em condições físicas de participar nos jogos da Seleção», anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta segunda-feira.

O antigo médio do Benfica saiu lesionado na vitória do PSG ante a Atalanta (4-0) para a Liga dos Campeões, a 17 de setembro, não tendo sido opção nos quatro jogos seguintes: Marselha, Auxerre, Barcelona e Lille. No jogo em Barcelona, ainda foi opção para o onze inicial, mas acabou por ressentir-se, no aquecimento, do problema físico que o tinha tirado dos jogos com Marselha e Auxerre.

De acordo com o clube parisiense, João Neves sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda.

Portugal recebe a República da Irlanda no próximo sábado (19h45) e a Hungria na terça-feira, dia (19h45). Ambos os jogos são em Alvalade. A seleção portuguesa lidera o grupo F de qualificação para o Mundial 2026, com seis pontos, seguida da Arménia (três). Hungria e República da Irlanda têm ambos um ponto cada.

A lista de convocados atualizada:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton);

Defesas: Diogo Dalot (Man. United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Man. City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal) e Nuno Tavares (Lazio);

Médios: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), Matheus Nunes (Man. City), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man. United), Pedro Gonçalves (Sporting) e Bernardo Silva (Man. City);

Avançados: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

