A seleção portuguesa realiza esta segunda-feira o último treino antes do duelo decisivo com a Macedónia do Norte, na final do play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022.

Pepe e João Cancelo aumentam o leque de opções de Fernando Santos para o setor defensivo de Portugal. O defesa-central do FC Porto terminou o período de isolamento motivado por um teste positivo à covid-19, enquanto o lateral do Manchester City cumpriu castigo no jogo frente à Turquia.

De resto, o selecionador tem todo o grupo de 26 jogadores à disposição para o jogo com a Macedónia do Norte, como ficou demonstrado nos 15 minutos iniciais na sessão de trabalho matinal no relvado do Estádio do Dragão.

O Portugal-Macedónia do Norte realiza-se nesta terça-feira, a partir das 19h45, no recinto portista.