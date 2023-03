Roberto Martínez teve os 25 jogadores à disposição no treino da manhã deste sábado, na Cidade do Futebol.

Já sem os lesionados Pepe e Diogo Costa, o selecionador nacional iniciou o treino com uma palestra em que reuniu todo o grupo, na véspera do jogo com o Luxemburgo, marcado para este domingo e que conta para a segunda jornada da fase de qualificação para o Europeu de 2024.

Imediatamente antes do início do aquecimento, o guarda-redes Celton Biai e o defesa Diogo Leite foram praxados com um corredor de «calduços» pelos companheiros, eles que fazem o primeiro estágio na seleção AA de Portugal.

Recorde-se que na quinta-feira, na estreia como selecionador de Portugal, Martínez conduziu a equipa a uma goleada por 4-0 sobre o Liechtenstein.

A comitiva nacional viaja ao início da tarde para o Luxemburgo.