Roberto Martínez voltou a sair em defesa de Cristiano Ronaldo, numa longa reflexão feita no programa «Monday Night Football», da Sky Sports. O Selecionador nacional reagiu às críticas recorrentes sobre a dependência de Portugal no capitão e explicou de forma direta por que razão o avançado continua a ser decisivo.

«Toda a gente tem a sua opinião. Quando ganhamos e o Cristiano marca um ou dois golos, a pergunta é sempre: o que vais fazer quando ele não estiver? Dizem que dependemos demasiado dele. Quando ele não marca, é como é que vão ganhar?», começou por dizer Martínez.

«Se tens um jogador de 40 anos na equipa, para nós é mais simples do que isso. Ele joga porque marcou 25 golos nos últimos 30 jogos. O registo dele é inacreditável», acrescentou.

Martínez destacou ainda o profissionalismo de Ronaldo sempre que chega aos estágios da seleção.

«É um exemplo de profissionalismo, cuida de si e usa todos os dias para melhorar. E tem um orgulho enorme em jogar pela Seleção. É o único jogador na história com 227 internacionalizações. Agora tudo se resume ao comportamento. Ninguém recebe nada de mão beijada».

O Selecionador explicou ainda que Ronaldo já não é o extremo veloz de outros tempos, mas sim uma referência de área.

«O que o Cristiano traz, para além da experiência de marcar golos enquanto jogador, já não é o miúdo de 18 ou 19 anos que víamos como extremo; agora é mais uma referência central na área, um finalizador, é a sua atitude e todo o sentimento que tem pela Seleção. Portanto, obviamente, enquanto mantiver isso, é uma fonte incrível de energia positiva e contagiante no balneário», disse ainda.

Martínez elogiou também a capacidade física e mental do avançado, que voltou a marcar um golo de pontapé de bicicleta na Arábia Saudita.

«Só o facto de ainda ter esse atletismo e essa capacidade de finalização… tornou-se um especialista na área. É um finalizador e tem este desejo de continuar a melhorar».

«Sempre acreditei que era o corpo que reformava o jogador. Mas, pelo que vi do Cristiano, estou convencido de que é o cérebro que reforma o futebolista. A mentalidade e o foco dele fazem com que o corpo apenas siga a rotina», referiu o técnico espanhol.

Martínez garantiu ainda que, mesmo após um golo espetacular como marcou frente ao Al Khaleej, Ronaldo certamente não abdicou dos seus «rituais».

«Posso dizer que, depois do jogo, fez a sua rotina. Cumpriu-a e preparou-se para o treino seguinte», concluiu.