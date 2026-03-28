Depois da goleada, os números... E são impressionantes. Com o triunfo claro no Azerbaijão (0-4), os sub-21 de Portugal quebraram alguns recordes, enquanto encaminham o apuramento para o Campeonato da Europa da categoria.

A seleção comandada por Luís Freire somou a sexta vitória consecutiva, numa exibição que ficou marcada por um domínio absoluto patente nos 72 por cento de posse de bola, o registo mais elevado nesta campanha. Portugal tem ainda 25 golos marcados e nenhum sofrido, apresentando simultaneamente o melhor ataque e a melhor defesa da fase de qualificação — sendo, aliás, a única seleção que ainda não consentiu qualquer golo, além de ter, naturalmente, o melhor saldo de golos de toda a fase de qualificação.

Além disso, os sub-21 lusos partilham com a Espanha o estatuto de seleção com maior vantagem pontual sobre o segundo classificado, fixada em cinco pontos.

Freire promoveu seis estreias, duas delas absolutas

Além dos números coletivos, há também marcas relevantes a nível individual.

Desde logo, Luís Freire tornou-se no primeiro selecionador sub-21 a completar os seis primeiros jogos sem sofrer golos, depois de já ter protagonizado a melhor estreia de sempre no cargo, com uma vitória por 5-0, também frente ao Azerbaijão. A equipa está agora a apenas um jogo de igualar a melhor série de jogos sem sofrer golos na história do escalão (sete).

A campanha torna-se ainda mais impactante tendo em conta o contexto da convocatória. Nesta dupla jornada, frente a Azerbaijão e Escócia (na próxima terça-feira), vários dos habituais convocados ficaram de fora, alguns por promoção à seleção principal — casos de Mateus Fernandes e Rodrigo Mora — e outros devido a lesão, como Geovanny Quenda, Gustavo Sá, André Gomes, Afonso Moreira, Chissumba e João Rêgo. Também ausentes estiveram nomes como Martim Fernandes, Gonçalo Oliveira, Diogo Travassos, Gustavo Varela e Fábio Baldé.

Curiosamente, os quatro melhores marcadores da equipa até ao jogo no Azerbaijão não integraram a convocatória: Rodrigo Mora (4 golos), Gustavo Varela (3), Diogo Travassos (2) e Geovanny Quenda (2).

Dadas as ausências, a convocatória incluiu vários estreantes e, no jogo no Azerbaijão, seis jogadores somaram a primeira internacionalização sub-21. A saber: Daniel Banjaqui, Mateus Mané, Gonçalo Moreira, Diogo Sousa, Noah Saviolo e Rodrigo Ribeiro. Gonçalo Moreira destacou-se ao juntar à estreia o primeiro golo, tal como o médio do Sporting João Simões marcou pela primeira vez neste escalão. Por sua vez, Noah Saviolo (Vitória) e Mateus Mané (Wolverhampton) viveram mesmo a estreia absoluta com a camisola das seleções nacionais.