Portugal empatou a três golos com a Ucrânia, num particular de preparação para o Campeonato da Europa de sub-21.

Os comandados de Rui Jorge entraram mal no encontro e logo aos dois minutos já perdiam por 1-0, depois de uma falta de Essugo dentro da área. Da marca dos onze metros, Batagov não tremeu e finalizou para o fundo da baliza.

Ainda assim, a Seleção Nacional conseguiu responder e durante o primeiro tempo acabou por dar a volta ao resultado. O empate chegou em forma de estreia a marcar, sendo que Rafael Rodrigues surgiu no sítio certo para finalizar.

A fechar o primeiro tempo, Portugal marcou por duas ocasiões. Mateus Fernandes trabalhou bem dentro da área, tirou um adversário do caminho e finalizou de pé direito para o fundo da baliza. Pouco depois, um lance de Geovany Quenda acabou com um desvio infeliz de Batagov para a própria baliza.

Ao intervalo, Rui Jorge fez oito alterações e Portugal demorou até impor o seu jogo, novamente. Por consequência, a Ucrânia reduziu aos 55 minutos e novamente de grande penalidade.

O recém-entrado Flávio Nazinho cometeu falta dentro da área e da marca dos onze metros, Klhan bateu João Carvalho, para o 3-2. A partir daqui o jogo tornou-se mais dividido, sendo que as alterações fizeram bem à Ucrânia, ao contrário do que aconteceu com a formação lusa.

Ora, esta mudança de comportamento acabou por ter consequências maiores do que certamente Rui Jorge esperava, já que em cima do minuto 90, caiu o verdadeiro balde de água fria em Alverca. Na sequência de um pontapé de canto, Batagov (esse mesmo) assinou o «bis» no encontro, de cabeça, fechando assim o resultado em 3-3.