Cristiano Ronaldo é um pilar da Seleção Nacional. Aos 40 anos, o capitão português foi imperial na final four da Liga das Nações, depois de apontar um golo na meia-final e outro na final, contra a Alemanha e a Espanha, respetivamente.

Em entrevista ao El Partidazo de COPE, o selecionador nacional, Roberto Martínez, elogiou CR7 pela qualidade, mas também pela entrega e trabalho que tem no dia a dia e na Seleção Nacional.

«É preciso entender os momentos de um jogador de futebol. Em toda a carreira, Cristiano sempre foi um lutador nato. Agora é um jogador que marcou a história. Estamos a falar do melhor jogador da história de Portugal e um dos mais influentes do futebol. Para ele, todos os dias são uma oportunidade para melhorar e isso é um aspecto muito contagioso. É uma pessoa que desfruta do dia a dia e o única coisa que quer fazer é melhorar», começou por apontar.

«Comigo leva 20 golos em 25 jogador. Incrível. O balneário é um local muito competitivo e ter um jogador com a experiência de Cristiano, que está focado em ensinar e ajudar… é uma lição de futebol todos os dias», acrescentou.

No seguimento, o treinador de Portugal frisou que a diferença geracional é elevada no balneário, mas o compromisso e experiência ajudam a conquistar títulos, tal como foi a Liga das Nações.

«Há uma mistura geracional muito boa e que é difícil de encontrar. Falamos de uma diferença de 23 anos para o jogador mais jovem (Rodrigo Mora) e o mais velho (Cristiano Ronaldo). Todos têm um respeito e compromisso máximo. E depois o talento individual mostra-se. Falamos de capitães do Man. City, do Man. United, jogadores muito importantes do PSG, que ganhou tudo este ano. A formação em Portugal é de estudar e copiar muito bem. É um país que forma sempre jogadores de elite», finalizou.