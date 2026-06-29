A sessão de trabalho da Seleção Nacional desta segunda-feira começou com um minuto de silêncio, em memória do pai de Ricardo Carvalho, que faleceu nas últimas horas, que teve todo o grupo de trabalho reunido numa roda. Incluindo até os nove atletas que depois abandonaram o relvado, para fazer treino de recuperação.

Ruben Dias, João Félix, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, Renato Veiga e o guarda-redes Diogo Costa ficaram pelo ginásio, tendo previsto juntar-se ao grupo principal apenas mais tarde, já durante a sessão de trabalho.

Dos titulares desse jogo, apenas João Cancelo e Rúben Neves trabalharam no relvado com o restante grupo, como fizeram Diogo Dalot e João Neves, que entraram ao intervalo para o lugar dos dois primeiros.

Para além destes quatro jogadores, também estiveram no relvado a treinar exercícios de finalização Nelson Semedo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Tomás Araújo, Samú Costa, Bernardo Silva, Matheus Nunes, Francisco Conceição, Francisco Trincão, Gonçalo Guedes, Rafael Leão e Gonçalo Ramos, para além dos guarda-redes José Sá, Rui Silva e Ricardo Velho, que trabalham à parte.

Ricardo Carvalho manteve-se a trabalhar normalmente durante o treino, mas ao final do dia vai viajar para Portugal, para participar nas cerimónias fúnebres.

O próximo jogo de Portugal é contra a Croácia, nos dezasseis avos de final, em Toronto, no Canadá, às 00h00 de sexta-feira.