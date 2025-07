No dia do falecimento de Diogo Jota, a seleção portuguesa feminina prestou homenagem ao internacional português.

Depois da goleada sofrida frente à Espanha, no arranque do Europeu 2025, as Navegadoras e algumas adversárias exibiram uma mensagem dedicada a Diogo Jota.

«Obrigado por tudo, Diogo Jota. Descansa em paz», pode ler-se.