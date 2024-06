A seleção teve uma recepção à altura! Esta quinta-feira, os pupilos de Roberto Martínez aterraram no Aeroporto de Münster, na Alemanha, foram escoltados por centenas de motards até Marienfeld e recebidos por uma multidão de adeptos portugueses.

Claramente entusiasmados pela força do público, os jogadores só tiveram de agradecer: «Obrigado pela receção», tal como disse Bruno Fernandes ou Vitinha, que, esta sexta-feira, deixou uma palavra sobre o sucedido.

A Federação Portuguesa de Futebol partilhou, no Youtube, um vídeo resumo da viagem, da receção e das centenas, ou milhares, de pessoas que estiveram presentes para receber os 26 escolhidos.

No vídeo vê-se a partir do olhar dos jogadores, seja dentro da Cidade do Futebol, no avião, no aeroporto ou já em Marienfeld, onde a seleção vai estar instalada nos próximos tempos.

Ora veja: