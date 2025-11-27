Portugal
Há 1h e 18min
VÍDEO: campeões do mundo em sub-17 levantam a taça em êxtase
Portugal foi campeão nesta categoria pela primeira vez
DS
Portugal foi campeão nesta categoria pela primeira vez
DS
Portugal é campeão mundial de futebol em sub-17! A Seleção orientada por Bino Maçães venceu a Áustria por 1-0, com um golo de Anísio Cabral, e garantiu o primeiro título mundial de Portugal na categoria.
Naturalmente, o momento de levantar a taça de campeão foi de muito entusiasmo em todo o grupo. Doha, no Qatar, acaba de ficar gravado na história da Federação Portuguesa de Futebol.
Veja o vídeo da festa, acima.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS