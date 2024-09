Cristiano Ronaldo atingiu esta quinta-feira a histórica marca de 900 golos na carreira, como jogador profissional.

No jogo entre Portugal e Croácia, o internacional português marcou à passagem dos 33 minutos, após cruzamento de Nuno Mendes e ajoelhou-se no momento dos festejos, claramente emocionado. Com este golo, CR7 chegou também aos 131 golos ao serviço da Seleção Nacional, num total de 213 jogos.