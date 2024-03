Portugal venceu esta quinta-feira a Suécia, por 5-2, num jogo particular no Estádio D. Afonso Henriques. No final do encontro, dois ‘leões’ trocaram recordações.

O português Rafael Leão, ex-Sporting, e o sueco Viktor Gyökeres, atual avançado do clube lisboeta, aproveitaram a oportunidade e trocaram as respetivas camisolas, após o apito final. De notar que ambos os craques marcaram no encontro.

Veja o momento: