A poucas horas do apito inicial para o jogo entre Portugal e Polónia, os jogadores realizaram o habitual passeio matinal, pelas ruas da ribeira, em Gaia.

Pelo caminho, centenas de adeptos aproveitaram a ocasião para registar o momento, seja com fotografias ou autógrafos, sendo que os jogadores estiveram descontraídos e em contacto com as pessoas, à exceção de Cristiano Ronaldo. O avançado português foi um dos mais requisitados e fez-se acompanhar de três seguranças.

O jogo entre Portugal e Polónia está marcado para as 19h45, desta sexta-feira, no Estádio do Dragão e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.

Veja aqui a interação entre os jogadores e os adeptos: