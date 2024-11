Este domingo, a Federação Portuguesa de Futebol, publicou um vídeo no Youtube que mostra um diferente ponto de vista da goleada à Polónia.

No quinto jogo da fase de grupos da Liga das Nações, que garantiu o primeiro lugar a Portugal e apuramento para os «quartos», o vídeo mostra os bastidores, com chegada ao Estádio do Dragão, os momentos antes do encontro e a exibição dos comandados de Roberto Martínez.

De recordar que Portugal venceu a Polónia por 5-1. Rafael Leão (59m), Cristiano Ronaldo (72m e 87m), Bruno Fernandes (80m) e Pedro Neto (83m) marcaram os golos de Portugal.

Veja o vídeo: