Vitinha, médio português, prestou declarações à RTP3 depois da vitória por 5-0 frente à Arménia, a contar para a qualificação para o Mundial de 2026. O jogador do PSG considerou a prestação lusa quase perfeita, a melhor maneira de homenagear Diogo Jota.

Exibição a roçar a perfeição

«Passos firmes. Tivemos muito bem ao longo do jogo todo. É normal haver períodos onde se calhar deixamos o jogo cair um bocadinho. Acaba por ser natural. Temos que lutar contra isso, mas tirando isso foi um exibição quase perfeita.»

Homenagem a Diogo Jota

«A melhor forma de homenagear Diogo Jota era mesmo ganhar, era a melhor coisa que podíamos ter feito. Acima de tudo dar tudo. Juntar as duas coisas foi perfeito.»

Maiores dificuldades espera-se com a Hungria

«Esperamos uma seleção mais forte. Esperemos um jogo difícil fora de casa. Vamos ter agora tempo de analisar a Hungria, descansar e ver o que temos de fazer para ganhar lá.»