Vitinha dispensado da Seleção Nacional

Vitinha foi dispensado da Seleção Nacional, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

«O internacional Vitinha foi dado como inapto para o próximo jogo da Seleção pela Unidade de Saúde e Performance da FPF pelo que foi dispensado», pode ler-se em comunicado.

De recordar que o médio do Paris Saint-Germain lesionou-se no jogo frente à Croácia (2-1) e teve mesmo de ser substituído. Roberto Martínez já tinha confirmado a ausência do português no jogo frente à Escócia.

«O jogador saiu por lesão antes do final do jogo com a Croácia e na manhã desta sexta-feira já deixou o grupo pelo que não vai estar presente no encontro da segunda jornada da Liga das Nações», escreveu também a FPF.

Portugal defronta a Escócia no domingo, às 19h45, no Estádio da Luz, no segundo jogo da Liga das Nações.