Esta segunda-feira, Vitinha foi o jogador que fez a antevisão ao encontro com a Escócia, da quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações.

Aos jornalistas, o médio português falou sobre o facto de ter falhado alguns jogos recentes devido a lesão, tendo mesmo acabado por ser um suplente não utilizado frente à Polónia (3-1).

«Acaba sempre por me afetar. É o que me faz mais confusão nesta idade. Faz-me confusão falhar jogos e estar de fora, quero sempre ajudar e estar disponível, tanto no clube como na seleção. Isso afeta-me. Mas, quando entro dentro de campo, não faz diferença, pela vontade que tenho de estar lá, ajudar e jogar», disse o internacional português