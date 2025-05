A Seleção feminina está em solo inglês para defrontar a Inglaterra na sexta-feira, na Liga das Nações, mas esteve atenta ao que os sub-17 fizeram iesta noite no Europeu.

As «Navegadoras» acompanharam o duelo diante da Itália e vibraram com o penálti defendido por Romário Cunha, que selou a passagem dos jovens portugueses à final do Euro.