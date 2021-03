Stefan Mitrovic, o jogador sérvio que cortou a bola no lance final do jogo com Portugal, falou aos jornalistas após o encontro e afirmou que acredita que a decisão de o árbitro de não validar o golo foi correta.

«Cristiano Ronaldo tem o seu próprio ponto de vista em relação ao lance. Pode estar zangado, mas acho que a bola não entrou», afirmou o jogador sérvio que teve uma curta passagem pelo Benfica na temporada 2013/14.

«Estamos contentes com o resultado no final, acabamos por conseguir um ponto. Mas não estamos totalmente satisfeitos porque queríamos vencer. Sofremos dois golos fáceis. Sabíamos que tínhamos de travar as transições deles, não conseguimos na primeira parte, mas mostrámos coragem», acrescentou.

«Como equipa temos de continuar a crescer de jogo para jogo, mostrar paixão, coragem e continuar a vencer e somar pontos», frisou.