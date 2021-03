O selecionador nacional deixou muitos elogios à seleção sérvia, que Portugal defronta neste sábado, em Belgrado, em jogo de qualificação para o Mundial de 2022.

Fernando Santos foi confrontado com a perspetiva de ter pela frente um adversário mais ofensivo, ao contrário do que aconteceu frente ao Azerbaijão, numa partida em que Portugal demonstrou dificuldades em encontrar espaço no ataque.

«Estamos a falar de seleções diferentes. Uma que jogou praticamente o tempo todo no espaço defensivo e agora vamos jogar com uma equipa poderosa, que tem a ambição de estar no Mundial. A Sérvia não vai ser uma equipa a jogar em contra-ataque, mas sim de ataque. Mas nós também vamos procurar vencer a jogar bem e dentro do ADN desta equipa», começou por dizer.

«Se olharmos para a seleção da Sérvia, percebemos que quase todos os jogadores jogam em grandes equipas da Europa. Por isso, é natural que a Sérvia tenha a ambição de vencer o jogo, tal como nós, e isso pode abrir mais o jogo», antevê.