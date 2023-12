Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, em declarações à Sport Tv, após a derrota ante o Benfica por 0-1, na décima quarta jornada da Primeira Liga.

«Acho que na 1.ª parte o jogo foi equilibrado, o Benfica teve oportunidades, mas nós também criamos. Entrada em falso no jogo da nossa parte, a sofrer um golo muito cedo. Depois corremos atrás [do resultado]. A 2.ª parte foi toda nossa, com ocasiões para marcarmos. O Trubin foi o melhor em campo. Sair sem pontos é doloroso»

[Saída de Zalazar na 1.ª parte, por André Horta] «Isso é uma questão para o mister. Talvez faltasse coordenação em campo. A partir desse momento, e na 2.ª parte, aumentou»

[Sobre a entrada do Sp. Braga nas contas do título] «Lutamos pelo Sp. Braga, jogo a jogo, sempre para conquistar os três pontos»