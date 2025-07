Mikel Arteta foi questionado pela primeira vez sobre o «caso» Viktor Gyökeres e acabou por referir que ainda há «muito tempo» até o mercado de transferências fechar.

Em declarações aos jornalistas, durante uma conferência de imprensa no estágio que os «gunners» estão a realizar em Singapura, o técnico garantiu que novidades serão dadas quando tiver algo de «concreto» para dizer.

«Não posso falar sobre jogadores que ainda não fazem parte do plantel do Arsenal. Quando tivermos algo de concreto para dizer sobre qualquer jogador, iremos fazê-lo. Ainda há muito tempo neste mercado de transferências e estamos atentos, em termos de número (de jogadores) estamos curtos e queremos melhorar a quantidade e qualidade do plantel», referiu.

