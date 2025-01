Sporting e Benfica empataram a dois golos na terceira jornada da fase de apuramento de campeão, na Liga Revelação.

Na Academia Cristiano Ronaldo, os leões chegaram ao intervalo em vantagem, graças ao remate certeiro de Francisco Canário. Ainda assim, já a meio do segundo tempo, o Benfica restabeleceu a igualdade no marcador, por intermédio de Gonçalo Moreira e cinco minutos depois, novo golo para o Sporting, desta feita, por intermédio de Adam Arvelo (70 minutos).

Já perto do fim, o Benfica voltou a marcar e fixou o resultado em 2-2, graças ao golo de Karel Mustmaa (84 minutos).

Este resultado deixa o Sporting na sexta posição da tabela (com menos um jogo), sendo que o Benfica é sétimo classificado com apenas um ponto somado em três jogos e a seis do líder Famalicão.