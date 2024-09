Sporting e Benfica empataram a três golos no jogo da 11.ª jornada do campeonato nacional de sub-19.

No Estádio Aurélio Pereira, os leões adiantaram-se no marcador logo no primeiro minuto de jogo, por intermédio de Diogo Martins, sendo que a resposta encarnada surgiu aos 36 minutos, graças ao primeiro golo de Eduardo Fernandes no encontro.

Já no segundo tempo, a equipa da casa entrou mais forte e logo a abrir, Flávio Gonçalves deu novamente vantagem aos leões. Tudo parecia bem encaminhado para uma vitória leonina, com o «bis» de Flávio Gonçalves, mas já perto do fim, o Benfica confirmou uma excelente reação, que garantiu um ponto para cada equipa.

Aos 86 minutos, João Capucho reduziu para 3-2 a desvantagem no marcador e em cima do apito final, as águias confirmaram o empate, graças ao «bis» de Eduardo Fernandes.

Com este resultado, as duas equipas continuam separadas por um ponto, com vantagem para o Benfica, que ocupa a segunda posição, com menos pontos do que o Académico de Viseu.