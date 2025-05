A Seleção Nacional de sub-15 começou a preparar o torneio que vai realizar na Croácia, entre 13 e 18 de maio, e o principal destaque foi a presença de Cristianinho Jr.

O filho de Cristiano Ronaldo realizou assim o primeiro treino com a restante comitiva, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Através das imagens é possível ver a boa disposição do jovem jogador que atua nos escalões de formação do Al Nassr.