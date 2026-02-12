Portugal entrou com o pé direito no Torneio Internacional do Algarve de sub-16, com uma vitória por 3-0 diante do Japão.

O primeiro tempo arrancou praticamente com o golo da Seleção Nacional, apontado por Simão Lopes aos dez minutos e uma dor de cabeça para o selecionador Filipe Ramos. Dentro de campo, Rafael Cabral lesionou-se e teve de ser substituído, tendo entrado para o seu lugar Cristianinho Júnior.

Esta vantagem manteve-se até ao intervalo e mais golos só mesmo nos segundos 45 minutos. José Garrafa atirou para o segundo da formação lusa (59 minutos), precisamente com assistência do filho de CR7, e já nos últimos minutos houve ainda tempo para Diego Farinha colocar o nome na lista de marcadores (82 minutos).

Neste grupo único, Portugal ocupa assim o primeiro lugar com três pontos, sendo que o próximo jogo realiza-se este sábado (16h), diante dos Países Baixos.