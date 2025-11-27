Portugal festeja mais um título no futebol, esta quinta-feira, graças à conquista do Mundial de sub-17.

Antes do triunfo em Doha, no Qatar, Portugal já se tinha sagrado campeão mundial em duas ocasiões, nos Mundiais de sub-20, em 1989, na Arábia Saudita, e 1991, a jogar em casa, em ambos os casos sob o comando de Carlos Queiroz.

No que toca apenas a sub-17, a equipa liderada por Bino Maçães tornou-se na 11.ª seleção campeã mundial no escalão. Até aqui, o melhor registo de Portugal era o terceiro lugar de 1989.