José Lima, selecionador nacional dos sub-17, divulgou a lista de convocados para o Torneio do Algarve, que decorre entre os dias 13 e 18 de fevereiro.

Os campeões europeus e mundiais em título defrontam Espanha (13 de fevereiro), Finlândia (15 de fevereiro) e Alemanha (18 de fevereiro) durante a competição, que serve como teste para a segunda ronda de qualificação para o Europeu de 2026.

Ao todo, José Lima chama 23 jogadores, sendo que Benfica (nove) e Sporting (cinco) são os clubes mais representados. 

Confira os 23 eleitos para o Torneio do Algarve:

Kilian Ferreira (Calavera CF)
Isaac Silva (Chelsea)
Nélio Batista (Marítimo)
Vladimir Silva (Paços de Ferreira)
Gustavo Guerra (FC Porto)
Eduardo Faria (Rio Ave)
André Marques e Rodrigo Silva (Sp. Braga)
João Silva (V. Guimarães)
Alexandre Rosado, Duarte Tomás, Estefanio Domingos, Francisco Cabeçana e Sandro Ferreira (Sporting)
Afonso Ferreirinha, Andreson Semedo, Filippo Gaidão, Hugo Gomes, Ricardo Batista, Rúben Correia, Simão Constantino, Tiago Rodrigues e Tomás Ferreira (Benfica)

