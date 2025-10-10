A seleção de Portugal de sub-20 venceu esta sexta-feira a Alemanha e é líder da UEFA Elite League, registando três vitórias em três jogos.

No estádio do Fontelo, em Viseu, João Rego, avançado do Benfica, abriu o marcador logo aos oito minutos. Max Moerstedt empatou para os germânicos (21m) e Keyan Varela, médio do Servette, fez o golo da vitória (85m).

Com este triunfo (2-1), a equipa de Oceano Cruz passa a liderar isolada a Elite League, com nove pontos. Esta segunda-feira os lusos voltam a enfrentar a Alemanha, também em Fontelo, Viseu.