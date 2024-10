Apesar de Portugal já ter garantido o apuramento para o Euro 2025 de sub-21, Henrique Araújo garante que a seleção quer deixar uma «boa imagem» no último jogo com a Andorra.

«Claro que encaramos o jogo com mais tranquilidade. Estar apurado é sempre melhor do que estar a lutar ainda por esse objetivo. No entanto, a responsabilidade é a mesma. Representamos o nosso país, representamo-nos a nós próprios e queremos deixar na mesma uma boa imagem, como temos dado nesta fase de qualificação», destacou o avançado português, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O avançado de 22 anos comentou a estreia de Renato Veiga e Samuel Costa ao serviço da seleção principal e realçou que é algo que todos os jogadores «ambicionam».

«São mais dois jogadores que passam aqui nos sub-21 e dão o salto para a seleção AA. Significa que o mister Roberto Martínez está também a olhar para este espaço. Ficamos felizes por eles! Creio que qualquer jogador aqui ambiciona chegar lá também e ficámos muito satisfeitos por perceber que este trajeto está a ser bem feito», partilhou.

Portugal viajou este domingo para Andorra, adversário que encontra na terça-feira, às 17h, no último jogo de qualificação para o Euro.