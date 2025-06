Rui Jorge comentou pela primeira vez a saída de Eduardo Quaresma da convocatória para o Campeonato da Europa dos sub-21 e admitiu que para representar a Seleção Nacional tem de existir paixão... e não apenas «quando dá jeito para assinar um contrato ou relançar a carreira».

Em declarações ao Canal 11, o selecionador revelou a conversa que teve com o central leonino, que confessou não estar a «100 por cento» e «sem energia» para dar o contributo na prova que arranca a 11 de junho.

«Quaresma? Para uma fase final é preciso que todos os jogadores estejam a 100 por cento. Quando fiz a pergunta aos jogadores o Quaresma disse que não se sentia com energia para poder ajudar a equipa a 100 por cento, nem sentia a motivação para a ajudar. Quando assim é, haverá outro que tem essa motivação e energia para ajudar», começou por referir.

«Para mim é inegociável ter paixão para representar a Seleção Nacional, não pode ser apenas para quando dá jeito para assinar um contrato ou relançar a carreira. Muitas vezes o que se diz não é o que se demonstra. Gosto de jogadores que demonstrem que efetivamente querem representar a Seleção. É muito bonito dizer que representar a Seleção é um sonho, mas esse sonho tem de ser sempre. Não é quando dá mais jeito ou menos jeito», acrescentou.

Recorde-se que Portugal integra o Grupo C do Europeu de sub-21, juntamente com França, Polónia e Geórgia.