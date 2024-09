Declarações da comitiva portuguesa à flash interview, após a vitória por 2-0 sobre a Croácia:

[Rui Jorge, selecionador nacional]

«Foi um jogo muito bom da nossa parte, e uma excelente vitória, ante uma grande equipa como a Croácia. Não estava a entrar o último passe, a decisão, mas controlávamos o jogo e não concedíamos grandes oportunidades. Acabámos por marcar na segunda parte.»

«Estreantes? Estiveram bem na semana de trabalho, excetuando um dia. Foi um excelente estágio. Os jogadores que hoje se estrearam são de inegável qualidade. Estou feliz por tê-los aqui. Esta é a tarefa dos sub-21, jogadores que passam para um patamar superior. Dando aqui oportunidade a outros excelentes jogadores.»

[Paulo Bernardo]

«Foi um jogo difícil. A Croácia tem boa equipa. Foi mais complicado do que em Portugal, num relvado em más condições. Já estávamos a fazer bem as coisas, faltava definição no último terço. Conseguimos trazer isso para a segunda parte. Estou aqui para dar o meu melhor, o mister acredita em mim se me põe a jogar e procuro dar a melhor resposta.»

[Tiago Tomás]

«Somos uma equipa que gosta de jogar, e hoje o relvado não seria o mais adequado para as nossas características. Todos estão de parabéns, o resultado é muito bom, num jogo bastante difícil que conseguimos ultrapassar. Na primeira parte, faltou-nos o último passe, mas chegámos a zonas de criação. Faltou qualidade no último passe e na decisão. O jogo foi-se partindo com o desenrolar da segunda parte. Fizemos um grande jogo e somos justos vencedores.»

[Rodrigo Mora]

«Estou muito contente. Ando a trabalhar muito para isto. Mas fico mais contente com os três pontos. É sempre um orgulho representar a seleção. Não esperava que fosse tão cedo. Espero estar nos próximos jogos, toda a gente quer estar aqui. O mais importante é qualificarmo-nos. Dominámos o jogo todo ante um adversário difícil. A vitória foi justa.»