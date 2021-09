O selecionador de Portugal, Fernando Santos, anuncia os convocados para os jogos com Qatar e Luxemburgo no próximo dia 30 de setembro, quinta-feira, pelas 12h30, confirmou esta manhã a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal encontra o Qatar, num jogo de preparação para o Mundial de 2022, a 9 de outubro, no Estádio do Algarve (20h15). No dia 12 de outubro, às 19h45, Portugal recebe o Luxemburgo, no mesmo estádio, em jogo de qualificação para o Mundial do próximo ano.

No mesmo dia, logo a seguir ao anúncio de Fernando Santos em conferência de imprensa, o selecionador nacional da equipa sub-21, Rui Jorge, divulga também a convocatória para os dois próximos jogos da fase de qualificação para o Europeu 2023.

Os sub-21 defrontam o Liechtenstein a 7 de outubro, em Vizela, pelas 20h15. Dia 12, deslocam-se à Islândia, para jogar com a seleção islandesa, em Reiquejavique, pelas 15 horas.