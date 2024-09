Portugal visitou a Croácia e venceu por 2-0 frente aos comandados de Ivica Olic, com golos de Paulo Bernardo e Carlos Forbs, confirmando assim uma exibição de grande qualidade.

Na liderança do Grupo G, nesta qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21, Portugal deslocou-se até Karlovac para defrontar a Croácia e com o objetivo de ampliar para cinco, os pontos de vantagem para a equipa dos balcãs.

Rui Jorge promoveu a estreia de Gabriel Brás neste escalão, face à ausência de Renato Veiga (chamado à Seleção A) e a titularidade de Gustavo Sá, com a braçadeira de capitão a ficar no braço de Paulo Bernardo.

O médio do Celtic atuou mais pelo lado esquerdo, mas o jogo de Portugal passou muito pelos pés de Rodrigo Gomes e Mateus Fernandes, dois jogadores que se mudaram para Inglaterra durante este defeso e que estiveram em bom plano nos primeiros minutos.

Sem extremos puros, a Seleção Nacional optou por procurar outras soluções e Tiago Tomás e Fábio Silva foram atacando as costas da defesa croata, com a primeira ocasião clara de golo a surgir aos 22 minutos. Um contra-ataque do agora jogador do Las Palmas (Fábio Silva) acabou por terminar no pé direito de Mateus Fernandes, que só não abriu os braços para festejar porque Cavlina o fez com maior convicção e assinou uma defesa espetacular, evitando o 1-0 para os lusos.

Este foi, de resto, o rumo do encontro até ao intervalo, com Portugal em claro ascendente, mas sem conseguir encontrar os caminhos da baliza adversária.

Para os segundos 45 minutos, Rui Jorge não mexeu nas peças do xadrez luso e o rumo do encontro também não se alterou, ou melhor, não se alterou demasiado.

Isto porque, ao contrário do que tinha acontecido em toda a primeira parte, a Seleção Nacional conseguiu construir um lance de perigo dentro da área croata e aí não perdoou. Completamente solto de marcação, Paulo Bernardo finalizou de pé esquerdo para o fundo da baliza, depois de uma excelente jogada de insistência.

O golo trouxe alguma justiça ao resultado e no banco de suplentes, Ivica Olic alterou os quatro jogadores mais adiantados da equipa. Alterações que acabaram por dar resultado, já que isso contribuiu para que os croatas chegassem com perigo à área portuguesa.

Ainda assim, Portugal nunca perdeu verdadeiramente o controlo do jogo e as mexidas de Rui Jorge deram sangue novo à equipa. O destaque claro foi para Rodrigo Mora, que colou a bola ao pé direito e fez o que quis dos adversários. Com apenas 17 anos, o jogador do FC Porto, em estreia nos sub-21, mostrou mais uma vez toda a qualidade que possui e em cima do minuto 90 assistiu outro recém entrado, Carlos Forbs, para o 2-0.

Com este resultado, Portugal só precisa agora de um ponto para confirmar a presença no Campeonato da Europa de sub-21, que pode ser conseguido diante das Ilhas Faroé, no próximo dia 11 de outubro.