Sub-21: Portugal-Azerbaijão, 5-0 (crónica)
Depois do estudo, sucesso no exame da segunda parte
Um arranque de segunda parte de luxo, com três golos em oito minutos, fez Portugal arrancar com sucesso a era Luís Freire no comando técnico da seleção sub-21. Em Barcelos as jovens esperanças lusas sobrepuseram-se à congénere do Azerbaijão com naturalidade (5-0), mas apenas com o efetivar da supremacia na segunda metade.
No vernáculo futebolístico o chavão das partes distintas aplica-se de forma ajustada a este duelo, o primeiro do apuramento para o Europeu 2027. Portugal foi sempre dono e senhor do controlo do jogo, disso não hã dúvida, a diferença esteve na intensidade e na energia emprestada a cada lance.
Após um domínio territorial com posse de bola no primeiro tempo, mas sem clarividência e arrojo na hora da tomada de decisão no derradeiro terço do terreno, foi o chá do intervalo a fazer a diferença. Aqueceu os motores lusos e com golos de Rodrigo Mora, Geovany Quenda, Leandro Barroso, Carlos Forbs e Vivaldo Semdo assinou o diferencial na ficha de jogo. Já lá vamos.
Estudo numa casa de conforto
A era Luís Freire iniciou-se numa casa de conforto que tem sido palco privilegiado para os sub-21 lusos, que têm passado por Barcelos a cada apuramento para os campeonatos da Europa. Com Tiago Gabriel, defesa central dos italianos do Lecce em estreia nas seleções nacionais, o onze contou também com alguns nomes de proa do campeonato português, com Quenda e Mora à cabeça.
Ainda assim, perante uma seleção organizada, mas frágil como é a do Azerbaijão, a primeira parte foi como que uma espécie de estudo perante os 7377 adeptos presentes no estádio. Com muita bola, muita posse e muito jogo no meio campo adversário, ia faltando alguma dose de ousadia nas chegadas à área, nos cruzamentos e na hora de atirar à baliza.
Rasgos individuais, com Rodrigo Mora em plano de destaque, iam disfarçando alguma incapacidade coletiva neste período. Num dos seus momentos, o pequeno médio atirou à trave na reta final do primeiro tempo, num pronúncio do que se seguiria na segunda metade.
Mão cheia a assinalar diferencial
Considerando apenas a segunda metade, após o estudo do adversário por parte dos jovens portugueses na primeira metade, o teste da segunda metade foi passado com distinção. Foram precisos apenas três minutos para o capitão Mateus Fernandes puxar dos galões e abrir caminho para Rodrigo Mora fazer um golo simples, com tempo e espaço para bater Farzullayev.
Apenas quatro minutos depois, um remate violento de Quenda bateu novamente o guarda-redes azeri, demonstrando a diferença qualitativa entre as duas seleções. Fica mal na fotografia o guarda-redes do conjunto do Caúcaso, uma vez que podia fazer mais, apesar da violência do remate. Guarda-redes que ficaria ainda pior no retrato pouco depois, quando Leonardo Barroso se encheu de fé, de ângulo apertado, a rematar para o terceiro com a preciosa ajuda de Farzullayev.
Marcador desnivelado, percebendo-se que era uma questão de números e de se perceber qual seria a diferença no marcador. Carlos Forbs, saído do banco à semelhança do que aconteceu com Leandro Barroso também marcou com um remate cruzado, assim como Vivaldo Semedo, numa grande segunda metade, rubricando a folha de serviço de um encontro em que os sub-21 lusos souberam encontrar-se após um início de jogo aquém das expetativas.
Portugal entra a vencer, como se esperava, no Grupo B do apuramento para o Europeu 2027. Segue-se a Escócia.