A seleção portuguesa sub-21 garantiu, esta sexta-feira, a presença no Campeonato da Europa de 2025.

Nos festejos da conquista, os jogadores portugueses juntaram-se à volta de um piano e Tiago Santos fez magia.

Com talento nos pés e nas mãos, o lateral do Lille sentou-se ao piano e tocou «All Of Me» de John Legend, com a restante equipa a unir-se e apoiar o colega, cantando todos a plenos pulmões.

Ora veja: