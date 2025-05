Portugal entrou a vencer no Europeu 2025 de sub-17!

Os comandados de Bino atropelaram a anfitriã Albânia, por 4-0, no jogo inaugural da competição.

Para quem diz que o estatuto pouco importa, possivelmente mudaria a opinião ao assistir a esta partida. Portugal, com 12 participações neste torneio, instalou-se no meio campo adversário e dominou do primeiro ao último minuto. Por outro lado, a estreante Albânia, a jogar em casa, apenas viu jogar.

A qualidade individual e coletiva de Portugal foi visível a olho nu. Bola no pé, variação de flancos e facilidade extrema em chegar ao último terço.

Na primeira parte, os onze que foram aposta controlaram e estiveram várias vezes perto do golo. Pecou-se na finalização, mas aos 36 minutos lá surgiu o golo inaugural do marcador (e desta edição prova).

Canto curto para Portugal, com Mateus Mide a receber a bola junto à bandeirola de canto. Olhou para a área e cruzou perfeito para a cabeça de Rafael Quintas, que finaliza com mestria e coloca Portugal na frente.

Mas o golo português não descansou a armada lusa e continuou sem colocar o pé no travão, chegando ao intervalo com 12 remates frente a zero da Albânia.

E foi nos segundos 45 minutos que Portugal conseguiu alargar a diferença e atropelar a seleção anfitriã. Muito devido ao cansaço da Albânia, mas também das mexidas inteligentes de Bino.

O 2-0 surgiu aos 68 minutos, através de uma grande penalidade, com Mateus Mide a ser feliz na marca dos onze metros.

Aos 82 minutos, Tomás Soares, que entrou à hora de jogo, encontrou Anísio Cabral solto na área, que até ao momento muito tinha tentado marcar, e serviu o colega. Este não desiludiu e escreveu o nome na lista de marcadores.

A última machadada foi dada para lá dos 90 (90+2m): Tomás Soares recebeu passe de João Aragão e respondeu com um remate rasteiro para o fundo das redes.

A Albânia pouco fez, mas conseguiu pregar um susto a Portugal já perto do fim, com Ricardo Neto a negar o golo em cima da linha.

Portugal começa assim o torneio com o pé direito e lidera o grupo A com três pontos. A França e a Alemanha, outros membros do grupos, jogam às 19h30.